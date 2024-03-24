Общество 24 марта 2024, 10:05 Учреждения культуры в Москве отменили мероприятия после теракта Театры и музеи Москвы отменили мероприятия из-за теракта в Crocus City Hall РИА «Новости»

Читать 360tv в

Столичные музеи и театры отменили мероприятия в воскресенье, 24 марта, из-за теракта в Crocus City Hall в Красногорске. Об этом сообщила «Газета.ru».

Москвичи и гости города не смогут попасть в Третьяковскую галерею, Пушкинский и Исторический музеи. Спектакли отменили в «Современнике», театре Вахтангова и других учреждениях.

Реклама

По решению мэра Москвы Сергея Собянина в столице отменили спортивные и массовые мероприятия. Воскресенье объявлено общероссийским днем траура по жертвам теракта.

Изменения также коснулись работы российских федеральных каналов. Россияне не увидят развлекательные программы, в эфире не будет рекламы.

Стрельба в Crocus City Hall произошла в пятницу. Погибли более 130 человек, в больницах находятся 80 пострадавших. На месте ЧП уже завершили спасательную операцию.