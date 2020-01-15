Учреждения для детей-сирот решили подчинить одному ведомству

Сиротские учреждения России подчинят одному ведомству, чтобы не разделять детей в зависимости от возраста и диагноза. С такой идеей выступили участники Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

В документе, подготовленном после совещания, есть поручение Минтруду, Минздраву и Минпросвещения подготовиться к переводу учреждений для детей-сирот к «единой подведомственности». Поручение подписано вице-премьером Татьяной Голиковой.

Сейчас в России существует около 20 типов учреждений для детей, оставшихся без родителей.

«Возможность попасть в одно из этих мест зависит от случайности, от возраста и диагноза ребенка. У нас идет разделение на организации здравоохранения (там находятся дети до четырех лет — прим. ред.), организации образования и учреждения соцзащиты (для детей с проблемами развития интеллекта — прим. ред.). Однако в регионах в учреждения соцзащиты попадают дети (без ментальных нарушений — прим. ред.) с множественными нарушениями, в том числе двигательными, если в регионе нет другого учреждения», — объяснила газете «Коммерсант» член совета, президент фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская.

По ее словам, это разделение приводит к сегрегации детей, братья и сестры оказываются в разных учреждениях, причем они живут на значительном расстоянии друг от друга.

Еще один минус разобщения в том, что органы не могут проводить совместную работу, поскольку между службами, относящимся к разным ведомствам, нет коммуникации. Альшанская уверена, что в России должны построить систему, в которой несовершеннолетний ребенок может попасть в любое учреждение, чтобы он мог устроиться в семью и чтобы круг его общения не сужался. По ее мнению, такие задачи нужно считать основными, а не медицинские.

Возможность общаться с детьми-сиротами и их усыновлять постепенно упрощается в России. Так, в Московской области создали специальное приложение «Усыновление в Московской области», которое поможет семье взять ребенка. Там можно задавать вопросы опеке и смотреть анкеты детей.