Общество 17 августа 2023, 19:31 Учредитель «Царьграда» Малофеев назвал абсурдной блокировку сайта телеканала в Казахстане

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Общественный деятель, учредитель «Царьграда» Константин Малофеев в своем Telegram-канале назвал блокировку доступа к сайту в Казахстане абсурдной. Об этом сообщили на сайте телеканала.

Малофеев подчеркнул, что «Царьград» не намерен сворачивать со своего пути и продолжит отстаивать интересы России.

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Отмечается, что Министерство информации и общественного развития Казахстана заблокировало сайт российского телеканала «Царьград» из-за «пропаганды экстремизма».