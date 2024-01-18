Общество 18 января 2024, 17:44 Учредитель «Царьграда» Малофеев: для приезжих землячества мигрантов выступают в качестве параллельных органов власти

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На сегодняшний день для приезжих мигрантов землячества их соотечественников и этнические объединения выступают в качестве параллельных органов власти. Фактически это государства внутри русского государства, заявил учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев.

По его мнению, некоторые этнические объединения препятствуют работе институтов настоящей власти, прежде всего полиции. Но в современной России есть все для защиты прав иностранных граждан.

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Если мигрантам этого недостаточно, значит, речь на самом деле идет не о защите их законных прав и интересов. Здесь дело в формировании по этническому принципу своих общественных организаций для того, чтобы обходить закон — в России это недопустимо, отметил Малофеев.