Общество 22 июня 2023, 13:14 Учредитель «Царьграда» Малофеев: 22 июня стал днем начала третьей Отечественной войны в истории России

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Учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев назвал 22 июня началом страшного события в истории России. Именно в этот день в 1941 году началась третья Отечественная война.

Первую он назвал «грозой 12 года», когда на Россию двинулись двенадцать языков (имеется ввиду многонациональный состав армии Наполеона). Второй Отечественной сам император Николай называл Великую войну, начавшуюся в 1914 году. А третья пришла на территорию России, когда Гитлер отправил свои войска на Москву.

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По словам Малофеева, Запад забыл об опыте своих поражений. Западные политики сочти нашу страну слабой, чтобы еще раз «попробовать уничтожить нас», добавил он.