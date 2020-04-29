Учредитель телеканала «Царьград» заразился коронавирусом

Константин Малофеев в эфире телеканала «Царьград» сообщил о том, что заразился коронавирусом нового типа. Он находится дома и ведет оттуда и у него «нехарактерная симптоматика».

По словам Малофеева, он чувствует себя «неплохо для больного COVID-19». Заболел он неделю назад, причем симптому у него были необычные.

«Все это время у меня не повышалась температура. Именно поэтому я не делал тест на коронавирус. Потому что не было ни температуры, ни одышки, ни сухого кашля. У меня не было ничего, кроме слабости. Очень болела спина — верхний плечевой пояс, это связано с легкими. В таком состоянии я пролежал дня три, потом начал вставать и посчитал, что выздоравливаю», — рассказал бизнесмен.

Он решил сделать платный тест на дому, чтобы не перегружать государственную систему здравоохранения. Результат оказался положительным. Учредитель телеканала посоветовал россиянам быть внимательными, так как болезнь может протекать практически без симптомов.