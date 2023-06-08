Общество 08 июня 2023, 17:41 Учредитель лиги дистиллеров Басин заявил, что не видит смысла в запрете продажи самогонных аппаратов

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Запрет продажи самогонных аппаратов ни к чему не приведет. Об этом сообщил учредитель национальной лиги дистиллеров Александр Басин в беседе с «Национальной службой новостей».

Ранее убрать самогонные аппараты из открытой продажи предложил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. По словам Басина, детали для сборки такого аппарата можно купить в любом магазине, поэтому запрещать их продажу смысла нет.

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Также он подчеркнул, что отравиться алкоголем домашнего производства практически невозможно из-за минимального содержания метанола в напитке.