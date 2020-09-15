Учредитель канала «Царьград» побывал в Новочеркасске и Ростове-на-Дону

Учредитель канала «Царьград» Константин Малофеев побывал в Новочеркасске и Ростове-на-Дону с целью посмотреть, как живет современное казачество.

В Новочеркасске, столице российского казачества, он сходил в Донской Императора Александра III казачий кадетский корпус. Отмечается, что этому учреждению вернут историческое здание. Он будет полностью восстановлен при содействии «Двуглавого орла».

Также Малофеев посетил Патриарший Вознесенский войсковой всеказачий собор в Новочеркасске, информирует «Царьград».

«Настоятель храма протоиерей Георгий Сморкалов — очень неравнодушный человек. Напротив храма — памятник-символ Гражданской войне», — рассказал он.

А в Ростове-на-Дону предприниматель побывал на выставке картин художника Максима Ильинова. Здесь же прошла важная встреча с семьями, пострадавшими от крупного пожара. Сотни людей по сей день не получили компенсаций от страны. Этой проблемой будет заниматься правозащитный центр «Двуглавого орла».