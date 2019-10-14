Учительские рейды по квартирам в Набережных Челнах объяснили составлением паспортов школ

Педагоги одной из школ в Набережных Челнах пришли в дома своих учеников с проверкой. Местные власти уверяют, что это делается для составления паспорта школы и только с согласия законных представителей ребенка.

Начальник управления информационной политики администрации Набережных Челнов Римма Мухаметзянова пояснила сайту радиостанции «Говорит Москва», что в комиссию могут входить классный руководитель, педагог-психолог, социальный педагог и инспектор ОДН.

«Посещение семей сотрудниками школы проводится с согласия законных представителей ребенка», — сказала она. В комиссию входят несколько человек для «обеспечения безопасности педагогов».

В квартиру ученика школы № 55 учителя пришли в рамках операции «Быт». Она проводится, чтобы составить социальный паспорт школы «в рамках плана профилактической работы учреждения». Проще говоря: проверяют жилищно-бытовые условия, в которых живут дети.

Появление представителей учебного заведения не понравилось одному из жильцов. В Сети появилось видео, на котором мужчина ругался с проверяющими и утверждал, что не соглашался на посещение квартиры.

В пресс-службе мэрии города уточнили, что у сотрудников школы разрешение было. Получили они его от мамы и бабушки. Когда их не пустили в квартиру, комиссия попросила дать письменный отказ.

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«Так как один из жильцов выразил готовность подписать акт, а другой этому препятствовал, сотрудники школы не удалились сразу», — объяснили в администрации.

Подобные мероприятия в Татарстане проводятся не впервые. В 2016 году сложилась аналогичная ситуация. В прокуратуре заметили, что педагоги не имеют права осматривать жилье, если на это не согласны проживающие в квартире.