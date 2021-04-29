Учительницу в Чебоксарах проверят после обещаний поставить детей на учет из-за сломанной двери

Родители детей одной из школ в Чебоксарах пожаловались на учителя начальных классов. Взрослые заявили, что педагог оскорблял школьников и грозился поставить их на учет.

Скандал произошел 28 апреля в школе №3. Учительница заявила, что накажет учеников за то, что они во время игр сломали шпингалет входной двери.

«Я тебя успею поставить на учет! Почему он мне дверь сломал? Рот закрой и сиди тихо! Ручку бери и пишем!» — кричала на видео педагог.

Мать одного из школьников сообщила порталу «Pro Город», что это не первый подобный случай с учителем. Директор школы обещала разобраться с сотрудницей, но ничего так и не изменились.

Изданию «Подъем» в школе сообщили, что они в курсе случившегося. Сейчас проводится проверка. По ее результатам могут быть принять меры.