Учительницу, которая защитила собой детей при стрельбе в школе, похоронили в Казани

В Казани похоронили учительницу английского языка Эльвиру Игнатьеву. Во время стрельбы она заслонила собой учеников.

Учительница оттолкнула ребенка подальше от стрелявшего и встала на его пути, фактически закрыв собой. Ранение, полученное Игнатьевой, оказалось смертельным. Проститься с 25-летней девушкой пришли десятки людей.

Сегодня, 12 мая, состоятся похороны еще восьми жертв казанского стрелка: учительницы начальных классов и семи школьников. Их тела уже выдали родственникам.

Утром 11 мая 19-летний житель Казани Ильназ Галявиев пришел в родную гимназию №175, которую окончил четыре года назад, и открыл огонь по ученикам и сотрудникам учебного заведения. Во время стрельбы погибли девять человек: семеро детей и двое взрослых. 23 человека получили ранения различной степени тяжести. Спустя восемь минут Галявиев сдался силовикам, на допросе он признался, что два месяца назад в нем проснулся демон, после этого он стал ненавидеть людей.

Состояние пострадавших, как сообщила заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева, стабильное. Пятерых детей и трех взрослых отправят на лечение в Москву.