Учительницу из Уссурийска не наказали за разбор мата на уроке русского

Учительницу, рассказывавшую о правилах русского языка на примере матерных слов, перевели на другие классы. В 10-м, где случилось происшествие, русский язык будет вести другой педагог.

«Это было совместное решение педагогов и руководства школы, принятое до начала собраний — произошло перераспределение нагрузки, учителю даны другие классы, а в десятых классах уроки русского языка и литературы будут вести другие педагоги», — объявил РИА «Новости» директор школы № 14 Уссурийска Илья Вологин.

Директор отметил, что по Трудовому кодексу они не могут наказать работника за проступок, который произошел более полугода назад. Инициативная группа, требовавшая уволить учителя, даже не обращалась в управление образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа с жалобой.

Он объяснил решение о переводе учителя сложной психоэмоциональной ситуацией в классе. По мнению Вологина, это необходимо для «нормализации учебного процесса».

В понедельник в школе прошли собрания, где, по словам Вологина, родителям напомнили о запрете аудиозаписи и видеосъемки в общеобразовательном учреждении.

Изучение нецензурных выражений в школе проходило еще полтора года назад. Как узнали СМИ, женщина увидела на доске фразу и стала разбирать ошибки, объясняя на этом примере правила русского языка. Школьники засняли все происходящее на видео. Инцидент получил широкую огласку только на прошлой неделе, когда кадры появились в интернете.