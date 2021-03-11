Учительницу из Красноярска, которая рассказала о нарушениях в столовой, вызывали к директору для выговора

Учительнице, которая сняла видео в столовой, где повара ставят на раздаточный стол оставшуюся от школьников первой смены еду, директор хотел сделать выговор. Педагога могли наказать за то, что она «опозорила школу». Об этом «360» рассказала мама одного из школьников.

Наталья Андреева рассказала «360», что классная руководительница четвертого класса, которая снимала видео, уже несколько лет борется с поварами в школьной столовой. Дети периодически получают холодную еду и несладкий чай. Недавно она заметила, что тарелки с едой, которую не доели одни ученики, они ставят на раздаточный стол для школьников другой смены.

Учительница все это время пыталась через администрацию школы повлиять на работников столовой, но на ее замечания не было никакой реакции. Поэтому она отправила видео родителям, а те уже выложили его в социальных сетях.

Женщина рассказала, что из-за видео учительницу вызывали к директору.

«Ее вчера вызвали к директору и сказали, что она школу опозорила. Хотели сделать выговор, но не сделали», — рассказала Наталья.

Учительница, по словам женщины, уже несколько лет пытается добиться установки видеокамер в столовой.

«Школьные повара отрицают, говорят, что поставили еду на раздаточный стол, чтобы потом забрать домой. Если бы были камеры, можно было подтвердить или опровергнуть этот факт, но в администрации школы отказывали под предлогом, что работникам столовой будет некомфортно работать», — добавила Наталья.

В одной из красноярских школ учительница начальных классов решила, что детей кормят отходами. Женщина обратила внимание на стоящие друг на друге тарелки, следы от вилки на запеканке и надкусанный хлеб на столах. Ее поддержала мама двух учеников, разместив снятое педагогом видео в соцсетях.

Прокуратура региона по данным соцсетей начала проверку. Служебное расследование проводит также администрация школы.