Учительнице в Петербурге пригрозили увольнением из-за чтения Хармса на уроке

В Санкт-Петербурге учительнице гимназии № 168 приказали написать заявление об увольнении по собственному желанию из-за чтения стихов Даниила Хармса и Александра Введенского на уроке. Об этом рассказала сама педагог Серафима Сапрыкина, написала газета «Известия».

Директор школы потребовал от учительницы уволиться в декабре 2021 года. Тогда в гимназии провели срочное совещание из-за урока, на котором Сапрыкина читала ученикам девятого класса произведения Хармса и Введенского, репрессированных в СССР.

«С пугающе искаженным гневом лицом [директор] приказала мне уволиться, так как я читала десятиклассникам стихи „врагов народа“ и „пособников фашистов“», — написала учительница на своей странице в Facebook.

Сапрыкина добавила, что в противном случае ей пригрозили увольнением по статье «Утрата доверия». Она попыталась возразить, напомнив, что поэтов впоследствии реабилитировали, на что директор ответила, что «в то время реабилитировали всех подряд». Она привела слова директора о том, что Хармс и Введенский были заслужено арестованы НКВД за свои «преступления», а их стихи годятся к обсуждению только на «богемных кухнях».

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский ранее обратился к городским властям из-за увольнения учительницы. Он назвал это «дикой историей».