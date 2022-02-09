Учительница в Воронеже довела детей до слез рассказом о разводах

Проверку начали в Воронеже после сообщений об эмоциональном рассказе учительницы о разводах и семейной жизни на уроке в школе № 103 для четвертого класса. Об этом сообщили на сайте региональной прокуратуры.

После урока, на котором педагог на эмоциях рассказывала, как живут дети, родители которых разведены, четвероклассники вышли заплаканными. В прокуратуре начали проверку. Если будут основания, то по результатам примут меры реагирования.

Детям предложат психологическую помощь.

Запись с урока появилась в социальных сетях. На ней слышно, как учительница рассказывает пример семьи некой девочки, у которой развелись родители.

«Когда разведены, мать не знает, на какую ногу встать, и на работе работать, и ребенка отстирать. Мужика нет, все на ней висит. Она уже не знает, к какому мужику пристать, чтобы второго мужика найти, а дочери деваться некуда, она не поймет, где находится. Один муж дома, другой муж дома, третий, мама не пойми чем занимается, мужиков водит. У нее истерика в голове, она не знает, как приспособиться к таким ситуациям, и начинает так же себя вести, как ее мама, с мальчиками, мужчинами постарше, начинает копировать маму», — говорит женщина на записи.

В администрации Воронежа сообщили, что эта учительница уже подала заявление на увольнение, не дожидаясь результатов проверки. В мэрии предположили, что такое решение она могла принять из-за травли в соцсетях. Там указали, что педагоги должны быть сдержанными, но отметили, что учителя «тоже люди» и могут совершать ошибки.