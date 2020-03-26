Учительница в Волгограде вышла вести уроки без карантина после заграничного отпуска

В Волгограде учительница истории вышла вести уроки без карантина после отпуска в ОАЭ. Родители недоумевают и подмечают у детей тревожные симптомы.

Учительница школы № 33 вернулась из ОАЭ 16 марта, после чего три дня вела уроки в школе, не самоизолировавшись и не уйдя на карантин.

«У дочери кашель и температура», — цитирует «Царьград» отца одной из учениц этого педагога.

Родители предполагают, что учительница вернулась тем же рейсом, что и так называемый «нулевой пациент» Волгограда — первая жительница, которая привезла коронавирус в город из-за границы.

В школе изданию V1.ru подтвердили, что учительница ездила в отпуск в ОАЭ, но там заметили, что женщина вернулась 16 марта, а «нулевая пациентка» — 15-го. Кроме того, у учительницы взяли анализ на коронавирус, и он оказался отрицательным. Тем не менее, известно, что историк не уходила на карантин и вела уроки 17, 18 и 19 марта. После этого школа ушла на каникулы.

В России, по последней информации, 840 случаев заражения коронавирусом. В Волгоградской области нашли всего одного пациента с COVID-19.