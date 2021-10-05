Учительница в Тарко-Сале заменила родителей детям тундровиков

Гузяль Камаева преподает в интернате в Тарко-Сале. Там учатся дети тундровиков. Об этом сообщил ОТР.

Летние каникулы ученики проводят с родителями-оленеводами в тундре на стойбищах. В сентябре их забирают в город на учебу, где они находятся до зимних каникул.

Камаева проводит с школьниками очень много времени и в некоторые моменты ей приходится заменять им родителей.

«Она все время очень понятно объясняет, и с ней очень интересно. Также она водит нас по разным мероприятиям, библиотекам или же просто так — погулять по городу», — рассказала ее ученица Маргарита.