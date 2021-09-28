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    28 сентября 2021, 13:28

    Учительница в Приморье не отпустила ребенка с диареей в туалет и вынудила сидеть в классе в грязной одежде

    Ольга Назаркина

    В одной школ города Артем в Приморье учительница биологии не отпустила пятиклассника с диареей в туалет во время урока. Несмотря на то, что у мальчика была испачкана одежда, педагог не дала ему выйти, объяснив, что для этого есть перемена.

    Учительница в Приморье не отпустила ребенка с диареей в туалет и вынудила сидеть в классе в грязной одежде

    Об инциденте на уроке сообщило издание «Подъем» со ссылкой на родителей одного из пятиклассников.

    «Это произошло сегодня. Сын заступился за этого мальчика, а дети смеялись над ним. Он сказал: с кем не бывает, но дети все равно смеялись», — рассказала мать школьника.

    По словам детей, учительница завила, что это приказ директора не выпускать детей в туалет, потому что для этого есть перемена. Случившееся широко обсуждали в соцсетях. Пользователи были возмущены и назвали поступок учительницы бесчеловечным. По их мнению, от такого отношения у детей ломается психика, а потом они становятся жестокими и обиженными на весь мир.

    На фоне этого резонанса в школе провели собрание с участием родителей, руководства учебного заведения и городской администрации.

    Это уже не первый подобный случай в российских школах. Ранее в аналогичной ситуации оказался первоклассник из Нижнего Новгорода.