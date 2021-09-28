Учительница в Приморье не отпустила ребенка с диареей в туалет и вынудила сидеть в классе в грязной одежде

В одной школ города Артем в Приморье учительница биологии не отпустила пятиклассника с диареей в туалет во время урока. Несмотря на то, что у мальчика была испачкана одежда, педагог не дала ему выйти, объяснив, что для этого есть перемена.

Об инциденте на уроке сообщило издание «Подъем» со ссылкой на родителей одного из пятиклассников.

«Это произошло сегодня. Сын заступился за этого мальчика, а дети смеялись над ним. Он сказал: с кем не бывает, но дети все равно смеялись», — рассказала мать школьника.

По словам детей, учительница завила, что это приказ директора не выпускать детей в туалет, потому что для этого есть перемена. Случившееся широко обсуждали в соцсетях. Пользователи были возмущены и назвали поступок учительницы бесчеловечным. По их мнению, от такого отношения у детей ломается психика, а потом они становятся жестокими и обиженными на весь мир.

На фоне этого резонанса в школе провели собрание с участием родителей, руководства учебного заведения и городской администрации.

Это уже не первый подобный случай в российских школах. Ранее в аналогичной ситуации оказался первоклассник из Нижнего Новгорода.