Учительница в Красноярске после избиения детей устроилась в другую школу и вернулась за старое

В Красноярске уволили учительницу английского Лилит Варданян, которая оскорбляла детей. Два года назад она же набросилась на учеников с кулаками и после скандала уволилась. Но потом устроилась в гимназию № 13. Об этом сообщило издание «Подъем».

Учительницу уволили после того, как родители учеников пожаловались, что она кричит на их детей, называет их глупыми, обзывает «медленными черепахами» и доводит до слез. После коллективной жалобы Варданян продолжала проводить уроки уже в присутствии завуча. Но родителей такое решение не устроило, и они обратились в Минобрнауки и прокуратуру.

В администрации Красноярска сообщили, что учительница уволилась по собственному желанию. Сейчас ею заинтересовались в Следственном комитете. Они запросили у школы документы. Вероятно, в этот раз ей не избежать ответственности.

«Она и с предыдущей работы ушла по собственному желанию, могу предположить, что в гимназии просто не знали о репутации данного педагога», — сказала пресс-секретарь управлении образования города Екатерина Усатенко.

В 2019 году Варданян сняли на видео, когда она била учеников.