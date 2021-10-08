Учительница в Краснодаре нахамила ученикам и угрожала «набить морду»

В одной из школ в Краснодаре учительница очень агрессивно поговорила со своими ученицами и даже пригрозила «набить морду» одной из них. Видеозапись, на которой слышны громкие крики и ругательства преподавателя, попала в Сеть, ее опубликовали в Telegram-канале «Типичный Краснодар».

Во время «воспитательной беседы» учительница позволила себе несколько раз выругаться на девочек. Больше всего ей не понравилось якобы плохое поведение и манера общения с ней одной из учениц.

Подруга школьницы попыталась вступиться за свою одноклассницу, но и ей досталось от преподавательницы в порыве истерики. На видео заметно, как женщина в исступлении кричит: «Вы кто такие?», обзывает своих собеседниц «ссыкухами» и рекомендует «не срать» в кабинетах. В завершении недовольного монолога учитель решает пригрозить «набить морду» своей «обидчице», если та продолжит разговаривать с ней недостаточно уважительно.

Родителей сильно заинтересовал данный пост. Женщина, приславшая видео, резюмировала, что теперь понимает, почему учителя так недовольны смартфонами у учеников на уроках.