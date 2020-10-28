Учительница снизила оценку школьнику из-за его личного мнения

Десятиклассник из Ейска получил тройку за сочинение из-за того, что в его работе было «очень много личного мнения».

В сочинении школьник написал о занятости людей, которая, по его мнению, мешает им «замечать прекрасное в осени». Десятиклассник также указал, что люди не стараются «разглядеть хорошее, а сразу видят плохое», сообщило издание «Краснодарские известия».

«Твоего мнения никто не спрашивал. Его очень много!» — написала учительница замечание под работой школьника.

Начальник управления образованием администрации Ейского района Лидия Браун в беседе с порталом «Кубань 24» заметила, что преподаватель поступила неэтично и признает это. По словам Браун, учитель не имел права оставлять такой комментарий.

«Конечно же, к ней будут применены меры дисциплинарного взыскания», — отметила Браун.

Педагогический стаж учительницы — 30 лет, добавила Браун. Педагог уже принесла свои извинения школьнику и его семье. Родители десятиклассника не имеют никаких претензий ни к учительнице, ни к учебному заведению.

Учителя из обычной школы в Подмосковье скачали на свои смартфоны приложение, являющееся аналогом системы «Школьный портал». После они рассказали о своем впечатлении, плюсах и минусах разработки. Дело в том, что «Школьный портал» привязывает педагога к компьютеру или ноутбуку — в смартфоне с ним работать неудобно. Поэтому в подмосковном Министерстве образования разработали мобильное приложение с теми же функциями.