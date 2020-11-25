Учительница предложила школьнику в Петербурге «писать в штаны» и не пустила в туалет

В одной из школ Санкт-Петербурга учительница обозвала школьника нецензурным словом и не пустила в туалет. Свою позицию педагог в грубой форме объяснила тем, что на этаже учатся младшие классы.

Конфликт между преподавателем и учащимся произошел в школе №314, сообщили в паблике «Купчино — Фрунзенский район | Подслушано».

«Не пускаю я тебя сюда, чмо такое! Не пойдешь ты тут в туалет! <…> Писай в штаны. Устраивает?» — заявила мальчику учительница.

В ходе ссоры она выругалась матом, пообещала, что подросток «вылетит в окно», и назвала его «моральным уродом».

«Кто тебя родил такого? Пусть за тебя молится там», — добавила женщина.

В комментариях к записи заявили, что «этот ученик довел до смерти мужа учителя, теперь за нее взялся».

Источник фото: «ВКонтакте»

Извинился за поступок мальчика и мужчина, который представился его отцом. Он заявил, что педагога сын выводит не в первый раз.

«Стыдно! Стыдно за поступок сына! Педагога вывел! И не в первый раз. Провоцирует регулярно и изощренно. А теперь этот поступок… простите! Простите, что не воспитал в сыне уважения, уважения к учителям. Педагогам низкий поклон за ваш труд и ваше терпение!» — написал пользователь.

Источник фото: «ВКонтакте»

В обсуждениях также писали, что старшеклассник остался без матери — она умерла.