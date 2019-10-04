Учительница опущенного в унитаз мальчика подаст в суд за клевету. Женщине начали угрожать

Наталья Любарская, которая является классной руководительницей затравленного сверстниками Саши из московской школы №1536, заявила о намерении подать иск за ложь и клевету в свой адрес. Она рассказала «360», что ей угрожают.

Романова написала в Twitter, что 2,5 года Сашу гнобили в школе. При этом Наталья Любарская все знала и якобы покрывала это.

Источник фото: телеканал «360»

Меня школа поддерживает и дети мои (ученики — прим. ред.), родители приходят. Никто не понимает, что происходит Наталья Любарская классная руководительница.

«То, что написано в ее посте, — это неправда. Это настолько неправда. И меня сейчас и мою семью преследуют во всех социальных сетях, угрожают. Я уже второй день живу в каком-то кошмаре. Люди с незнакомых номеров (угрожают — прим. ред.), с разных городов, вплоть до того, что на корпоративную почту. Пытаюсь заблокировать страницу во „ВКонтакте“, но пока не получилось. Потоки грязи на всю мою семью, моих детей, всех», — объяснила свое положение Любарская.

По ее словам, родители Саши на контакт не идут.

Между тем, генеральный директор театра Резника Ирина Романова сообщила «360», что другая сторона травит мальчика.

«Я разговаривала с мамой Саши. Там ужас, что творится. Там льются проклятья… У Сашки надо забрать телефон. Там мат-перемат. Там дети говорят, шлют ему такие проклятья. Может, они на митинг с плакатами выйдут сейчас к его дому в защиту учительницы и школы, что якобы они не причем», — поясняла Романова.

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Она добавила, что эти волнения среди учеников поднимает сама Наталья Любарская. В свою очередь, семья маленького актера тоже не собирается бездействовать. Еще вчера они написали заявление в полицию. Сашу допрашивали. Родителей консультирует адвокат

«Дело взято пол личный контроль главы Следственного комитета. Поэтому на этих людей даже обращать внимание не надо», — отметила Романова.

Ранее в Сети появилось видео, где школьники опускают Сашу головой в унитаз. После унизительных действий хулиганы сбивают с ног бегущего от них мальчика. Позже оказалось, что Саша — это актер театра Ильи Резника «Маленькая страна».