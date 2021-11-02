Учительница из Тюмени попросила студентов нарисовать котика или ежика в контрольной по физике

Нестандартный подход к обучению студентов колледжа продемонстрировала учительница из Тюмени Анастасия. Она попросила учеников нарисовать в контрольной по физике котика, ежика или динозавра. Студенты сначала смутились, а потом проявили себя творчески.

С дополнительным заданием смогли справиться все учащиеся. В результате они получили хорошие оценки. Работы учеников учительница опубликовала на своей странице в Twitter.

Учительницу зовут Анастасия, она рассказала в интервью TJ, что таким образом хотела помочь студентам расслабиться. Она также отметила, что такие работы и проверять веселее.

«Тех, кто не нарисовал, не было, хотя несколько ребят отнеслись к заданию скептически. Но в итоге у них же и получились самые крутые рисунки», — рассказала девушка.

По ее словам, отсутствие рисунка никак не повлияло бы на оценку, но за рисунок учительница щедро добавляла один балл.