Учительница из Москвы стала звездой TikTok после публикации роликов по биологии

Учитель из московского центра «Парамита» Василиса Уграицкая смогла собрать 170 тысяч подписчиков в TikTok, где она публикует образовательные ролики по биологии. Ее фанатами стали не только школьники, которые теперь активнее изучают предмет, но их родители.

«Я иногда захожу на трансляции, которые мне очень нравятся, так же узнаю много-много интересного и нового, что я возможно не узнала бы на курсах, зато узнаю в TikTok у Василисы Маратовны», — рассказала одна из учениц Уграицкой.

В соцсети преподаватель известна как Вася Гранат. По ее словам, вести блог с таким контентом, она решила, чтобы делиться своими знаниями в необычной и забавной форме. Специально о своем аккаунте ученикам она не рассказывала.

«Начала по-тихому делать биологические тиктоки. Но тут они внезапно взлетели, и мои школьники меня просто нашли в рекомендациях», — пояснила Уграицкая.

На уроках учительница тоже использует разные необычные подходы для подачи информации и проверки знаний. Контрольная может превратиться в игру «шляпа», когда нужно тянуть бумажки с разными терминами и быстро их объяснять.

Уграицкая отметила, что не боится потерять работу за ведение блога. Ее творчество поддерживают и коллеги, и родители школьников, потому что оценку у детей становятся только лучше.

«Ко мне подошло несколько родителей со словами. Мы ваши тик токи смотрим, ваши фанаты. <…> И это было безумно приятно и очень тепло и поддерживающе. И я думаю оно того стоит, определенно», — заключила учительница.