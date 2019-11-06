Учительница из Магнитогорска проиграла суд по делу голых фото

Состоялось заключительное судебное заседание по делу Екатерины Конопенко (она же Катя Ганеши). Суд решил уволить педагога. Екатерина поделилась с «360» подробностями дела.

«На принятие решения судье потребовалось не более 10 минут. Никакой объективности. Большая часть ходатайств, предоставленных мною и моим представителем, были отклонены. В том числе судебное решение о том, что директор Севилькаева реально совершила аморальный проступок, оскорбив другого педагога при детях», — рассказала Екатерина Конопенко.

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Она добавила, что Севилькаева ни на одном из заседаний суда не присутствовала. Были только ее представители.

В ходе заседания не было выслушано мнение режиссера «Критика фашизма» Андрея Азсакры.

«Судья отклонила видеоролики, доказывающие то, что представители ответчика сами непрестанно демонстрировали мои обнаженные фотографии и принуждали к просмотру родителей воспитанников и самих детей», — пояснила Конопенко.

По ее словам, родители, в том числе и те, которые выступали на заседании свидетелями, поддерживали педагога и продолжают это делать.

«Но, не смотря на эту поддержку и объективные доказательства, суд принял, по моему мнению, заранее подготовленное решение. А именно: „Уволить, не смотря ни на что!“», — подчеркнула Екатерина.

Конопенко заявила, что на следующей неделе, после того, как будет получено мотивированное решение суда, собирается подготовить апелляцию.

Екатерина Конопенко оказалась в центре скандала из-за детско-юношеского клуба «Максимум» в Магнитогорске. Около 30 лет при нем работает Центр помощи птицам. Вместе с директором клуба «Черный дракон» Андреем Азсакрой Екатерина пыталась отстоять существование центра у администрации «Максимума». Когда она попыталась отстоять свои права, ее лишили тренировочного помещения, где она учила детей кикбоксингу.

Другая сторона конфликта заговорила о непристойном поведении тренера Конопенко. Речь шла о фотографиях и видеороликах эротического характера, которые в рамках проекта «Эксперимент» были сделаны более 20 лет назад. Конопенко убеждена: гонения начались на нее из-за ее творчества — стихотворений, которые она пишет под псевдонимом Катя Ганеши. Некоторым не понравились отголоски ницшеанства и индуизма в поэтических произведениях.