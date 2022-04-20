Учительница из ЛНР заявила, что у националистов есть списки «неблагонадежных»

Националисты из той части ЛНР, которая недавно была подконтрольна Украине, имели списки неблагонадежных, на их взгляд, людей. Об этом РИА «Новости» сообщила жительница села Червоный Жовтень Станично-Луганского района Наталья Лебедева.

Она сообщила, что ее муж стал одной из жертв, его застрелил сосед. Дело в том, что он был сторонником Майдана.

«Мы [с мужем] с 2014 года не приняли эту власть бандеровскую. Выходили на митинги, в Луганск специально для этого приезжали», — рассказала Лебедева, которая является учительницей в сельской школе.

По ее словам, так у них испортились отношения с некоторыми друзьями и соседями. Эти люди — сторонники Майдана, они разделяют националистические взгляды.

«В 2014 году они с флагом бегали, кричали: „Слава Украине!“» — вспомнила Лебедева.

Она добавила, что когда восемь лет назад в село вошли украинские силовики, то их сторонники возили им домашние пирожки, самогон, молоко. Уже после начала спецоперации пошли разговоры о списках сепаратистов.

«Там люди слышали, как наш сосед обсуждал по телефону списки „сепаратистов“ и даже якобы спрашивал: „Так мне что, их всех убить?“», — рассказала учительница.

Один из соседей в конце марта застрелил мужа Лебедевой, который поздно вечером вышел из дома, чтобы устранить проблемы с электричеством. Женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы Луганской Народной Республики. Начато расследование, однако предполагаемый преступник может скрыться на украинской территории.