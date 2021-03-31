Учительница из Кумертау поставила первокласснице двойку на лбу

В башкирском городе Кумертау учительница поставила двойку на лбу у первоклассницы. Девочка получила «неуд» за разговоры на уроке.

Ребенок нарушил дисциплину на уроке рисования. Учительница хотела поставить оценку за плохое поведение в альбом для рисования, но его у девочки не оказалось. Педагог решила воплотить в жизнь угрозы, которые слышали все российские дети, когда забывают дневник, в жизнь. Об этом рассказал портал «ProUfu».

Учительница поставила ручкой двойку на лбу у первоклассницы, что рассмешило весь класс. После урока девочка смыла надпись.

В школе подтвердили, что такой случай действительно был. Директор Ольга Оспищева рассказала изданию, что должна состояться встреча с родителями девочки, а потом будет решаться вопрос об увольнении педагога из школы.