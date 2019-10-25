  • Учительница 20 лет прожила в челябинской школе

    25 октября 2019, 11:54

    Ольга Ситникова

    Педагог Елена Михальченко прожила 20 лет в пристрое к школе. Она уже вышла на пенсию, до сих пор живет при школе, так как жить ей больше негде. В очереди на квартиру учительница 4500-я. сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-секретаря мэрии Владимира Сафонова.

    По информации «Аргументы и факты», женщина переехала из Узбекистана в 1999 году и устроилась в школу № 140 из-за возможности получить служебное жилье — две комнаты площадью десять квадратных метров с санузлом, без душа и ванной. Квартира пристроена к учебному заведению, но имеет отдельный вход.

    Раньше ее дочь и две внучки тоже жили в пристрое, но дочь приобрела собственное жилье и переехала вместе с детьми.

    Михальченко работала в школе № 140 на протяжении десяти лет, подрабатывала в других учебных заведениях, но до сих пор проживает в служебной квартире.

    Врио мэра Челябинска Наталья Котова поручила помочь пенсионерке.

    Пресс-секретарь мэрии заявил, что учительница даже не пыталась получить служебное жилье в комитете по управлению имуществом и земельным отношения мэрии.

    «Допускаю, может быть, скромный человек, занятой человек, но ведь могли бы обратиться представители Елены Юрьевны, и тогда бы она давно уже жила в служебной квартире, — отметил Владимир Сафонов.

    Он также сказал, что учительница скоро выберет квартиру из предложенных комитетом вариантов и останется в ней пожизненно.