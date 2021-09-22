Жириновский предложил сделать учителями военных

В российских школах должны преподавать отставные военные. Подобная практика, по мнению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, будет способствовать снижению уровня агрессии среди подростков.

Жириновский добавил, что наличие среди учителей бывших военных также поможет предотвратить трагедии, подобные произошедшему в Пермском университете. Главу фракции процитировал Ura.Ru в Telegram.

«Надо агитировать мужчин приходить на работу в школу. <…> Перспективнее всего отставные военные: они рано по гражданским меркам уходят на пенсию, и многие из них еще хотят работать», — подчеркнул лидер ЛДПР.

Он заметил, что террористами становятся именно мальчики. Мужчинам легче понять психологию подростков.

Стрельбу в ПГНИУ устроил 20 сентября студент вуза. Его жертвами стали шесть человек, еще 43 пострадали. По словам члена Общественной палаты РФ и директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, стрелок был фанатом Моргенштерна.