Учителя рассказали СМИ о нюансах школьного обучения с 1 сентября

Занятия в школах Москвы и Санкт-Петербурга в новом учебном году организуют с учетом ситуации с коронавирусом. Уроки в классах будут начинаться в разное время, а пропускать занятия просто так не получится. Для возвращения к учебе потребуется справка.

Об организации учебного процесса в столичных образовательных учреждениях рассказали сайту газеты «Московский комсомолец» учителя.

Звонок на первый урок в классах прозвенит с 08:15 до 10:20 — время будет разным и поможет избежать введение второй и третьей смены в школах. По словам учителя одной из петербургских школ Елены Николаевой, позднее всего на занятия придут учащиеся шестых и восьмых классов. Из дома они могут добираться самостоятельно, уроков при этом меньше, чем у старшеклассников, и закончатся они около четырех часов дня.

«В школе моей подруги, учительницы из Москвы, планируют похожее расписание», — заметила преподаватель.

Если в семье несколько детей, и они посещают разные классы, то такое расписание будет довольно неудобным. Николаева заметила, что отлаженный ранее процесс усложнится, ведь кто-то возит детей в школу, а другие родители просят старших детей отвести на уроки своих младших братьев или сестер.

Что касается столовых, то пускать в них будут по три-четыре класса. Время приема пищи из-за этого сократится — на него придется всего около 10 минут. Проблему можно было бы отчасти решить, если разрешить школьникам перекусывать в классах.

Завуч одной из московских школ заметил, что если ребенок чувствует себя нехорошо, то домой его отпустят только вместе с родителем. Если же взрослый не может приехать в школу или состояние ученика вызывает опасение, то учителю придется вызвать скорую помощь.

До приезда врачей или родителей школьника изолируют от других детей. Если какому-нибудь ученику диагностируют COVID-19, то весь класс на 14 дней в обязательном порядке отправят на дистанционное обучение. Если коронавирус подтвердят у какого-либо учителя-предметника, то на карантин отправят сразу несколько классов.

Окончательно не решен вопрос о том, можно ли пропускать занятия по записке от родителей. Школам рекомендовали запретить подобное без справки от врача. Но, как это организуют на деле, неясно.

«Ситуации бывают разные: живот заболел, устал, например. Педиатры просто не справятся, если все будут бегать к ним по каждому поводу», — подчеркнул завуч. В школе предупредили: родители должны быть готовы идти к врачу, если ребенок пропустил уроки.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал, что в случае заболевания одного из учеников коронавирусом весь класс будет учиться дистанционно две недели. Онлайн-форматы уроков в московских школах уже отработаны. Учебный год в столице начнется 1 сентября без линеек и других массовых мероприятий.