Учителя рассказали, чему научились на дистанционном обучении

Опрос проводился по всей России среди 2180 учителей 1-11 классов. Три четверти (77%) респондентов смоли получить дополнительное профильное и непрофильное образование во время дистанционного обучения. Почти половина (47%) педагогов отметили нехватку новых знаний и навыков в период пандемии.

Большинство опрошенных (57%) заявили, что учились больше, чем в прошлом году. Каждый третий сохранил темпы обучения, каждый десятый изучал новое меньше, чем в 2019-м.

Помимо плановой аттестации учителя получали смежные знания, не связанные напрямую с их работой: 80% повышали свою цифровую грамотность. Абсолютное большинство из них потом заявили, что продолжают применять новые знания на практике.

Также педагоги анализировали успеваемость учеников (28%), изучали финансовую грамотность (25%), учились публичным выступлениям (15%), осваивали педагогический дизайн (16%) и тайм-менеджмент (14%).