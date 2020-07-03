Учителя посчитали бессмысленным проверять чиновников на знание русского языка

Законопроект о проверке российских чиновников на грамотность вряд ли заработает. Ведь пока не понятно, как их проверять. Современный русский язык очень подвижен. Такое мнение в разговоре с «360» высказал председатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.

«Проект невозможно реализовать. Потому что для этого сначала надо определить норму, которая в современном русском языке подвижна. Ошибки грамматические, которые делают сейчас… Я считаю это бессмысленно, невозможно это сделать», — заявил он.

Луховицкий отметил, что в принципе в России непонятно, что такое грамотный русский язык. В идеале за этим внимательно должно следить государство. Но пока такого нет.

В Минтруде «360» заявили, что по поручению президента РФ работают над законопроектом «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации». Согласно нему, чиновников собираются брать на работу после проверки на грамотность. Проект должны внести на рассмотрение Государственной думы до 15 сентября.