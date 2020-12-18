Учителя получат вакцину от коронавируса в 5 районах Петербурга

В первую группу учителей вошли те, кто преподает для учеников 5-11 классов, педагоги системы профессионального образования и руководящие работники образовательных учреждений.

Всего на первом этапе медицинский препарат получат около 37 тысяч человек. Для вакцинации педагогам нужно будет прийти в один из прививочных пунктов в пяти районах города. Пункты вакцинации учителей открылись на базе медицинских учреждений Красногвардейского, Центрального, Выборгского, Московского и Курортного районов. В ближайшие дни пункты заработают и в остальных районах.

На втором этапе прививку получат и другие работники образования. Среди них учителя начальных классов, работники дошкольных образовательных учреждений и детских оздоровительных лагерей.

Перед вакцинацией каждый пациент должен заполнить анкету: указать дату рождения, перенесенные ранее заболевания, аллергические реакции. После этого врач решит, можно ли проводить вакцинацию. Отказ получат люди с гиперчувствительностью к какому-либо компоненту вакцины, с тяжелыми аллергическими реакциями в анамнезе, беременные и женщины в период грудного вскармливания. Также пока не прививают граждан 60+.