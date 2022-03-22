Учителя погибшего в спецоперации на Украине лейтенанта Гаджимагомедова рассказали о его детстве

Учителя школы № 42 в Махачкале, где учился погибший в спецоперации на Украине Нурмагомед Гаджимагомедов, рассказали о детстве будущего Героя РФ. По словам его классной учительницы, Нурмагомед отстаивал справедливость, защищал слабых и был первым во всем, написал сайт телеканала «Звезда».

«Я запомнила его как очень храброго, мужественного, справедливого мальчика. Он в пятом классе ко мне пришел. По возрасту был самым младшим, но вел себя как старший, всегда старался помочь слабеньким», — сообщила Лариса Алилова.

Будущий десантник с уважением относился к старшим, мог подраться с ребятами, но всегда быстро отходил и мирился.

По словам учителя русского языка и литературы Рагнеты Кадималиевой, больно осознавать потерю такого хорошего человека.

«Гордость за человека, который ценой своей жизни сумел спасти своих товарищей. Зная Нурмагомеда с пятого класса, скажу, что можно было такого ожидать. Он всегда был душой класса, всегда находил общий язык со сверстниками, мог мирить их, повлиять на них, если что-то не так происходило в классе», — добавила Кадималиева.

Во время спецоперации на Украине колонна десантников столкнулась с противником, которые первыми открыли огонь. Оказавшись в окружении Гаджимагомедов продолжил руководить военнослужащими, а затем подорвал гранатой себя вместе с боевиками. Он был удостоен звания Героя РФ.