«Мы тоже скучаем». Учителя подмосковной школы сняли трогательное видео для учеников

Российские учебные заведения закрылись в марте из-за коронавируса. Учителя школы № 16 из Красногорска уже очень соскучились по детям и записали для своих учеников трогательное видеообращение.

«Я очень по вам соскучилась. Я надеюсь, что мы скоро с вами увидимся, что скоро это все закончится. Вы придете радостные, наполните шумом этот класс, заполните его вопросами, и я смогу ответить на каждый вопрос. А сейчас я вас очень крепко обнимаю, как мы это делали каждую перемену, посылаю воздушный поцелуй», — сказала одна из учительниц.

Ее коллега показала на видео пустующие парты и заметила, что в тихом кабинете не хватает ребятишек, их эмоций. Она добавила, что очень скучает по своим ученикам и даже по их опозданиям.

Учителя сделали большой баннер, на котором написали «Мы тоже по вам скучаем!» Его повесили на школьном заборе.

Ранее школьники из Подольска растрогали учительницу во время дистанционного урока. Они надели футболки с надписью «Ирина Михайловна, вы — классная» и красными сердечками. Таким жестом дети заставили преподавателя прослезиться.

Российские школы закрыли свои двери 23 марта. С тех пор ребята уже успели отдохнуть на каникулах, а затем вернуться к учебе, но уже в дистанционном режиме. В Подмосковье работает «Школьный портал». Он позволяет детям получать задания и отправлять выполненные обратно учителю.

Недавно министр образования Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что ЕГЭ и ОГЭ для учеников 11-х и 9-х классов никто не планирует отменять. Сроки их сдачи чуть сдвинутся.

Режим самоизоляции действует в Подмосковье до 1 мая. Все это время люди должны оставаться дома. С этой недели в регионе запустят пропускную систему.

По последним данным, в России зафиксировано 18 328 случаев заражения коронавирусом. Московская область зарегистрировала 1855 больных с COVID-19.