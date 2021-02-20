Учителя отстранили от работы за побои школьников в Карелии

Учитель истории из карельского поселка Ладва ударил двух школьников. Родители учеников обратились за помощью в полицию, после чего мужчину отстранили от работы.

«Родители двух учеников школы обратились в полицию после того, как узнали, что их детей ударил учитель. Была проведена проверка, сейчас учитель отстранен от работы», — привело РИА «Новости» слова уполномоченного по правам ребенка в регионе Геннадия Сараева.

Детский омбудсмен добавил, что правоохранители завели административное дело о побоях. Все материалы передали в прокуратуру, а сейчас решается вопрос об уголовном деле. Сами нападения на детей произошли в феврале. Сначала случился инцидент с мальчиком, а через две недели учитель толкнул ученицу.

«Он схватил мальчика за шею, остались следы. Объяснил это тем, что ученик вел себя неподобающим образом. Потом толкнул девочку, что она ударилась лбом о парту», — рассказал Сараев.

По словам уполномоченного по правам ребенка, кроме уголовного дела, сейчас решается вопрос о форме увольнения педагога.