В СМИ появилась информация, что в одной из школ Петербурга учитель ОБЖ приставал к ученице. По предварительным данным, из учреждения его уже уволили. Делом заинтересовался Следственный комитет по городу.

«В настоящее время проводится комплекс необходимых мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств происшедшего», — сообщили в ведомстве.

По данным Znak.com, в директорской приемной сообщили, что учителя уже уволили. Подробностями там не поделились. О домогательствах преподавателя к школьнице рассказала жительница Петербурга. Она опубликовала видео, где мужчина тянет к себе девочку и целует.

Как сообщил сайт «Фонтанка.ру», речь идет о школе, расположенной в Приморском районе. Об интересе со стороны учителя 14-летняя школьница рассказала классному руководителю, директору и матери. Однако педагог назвал детские обвинения фантазиями. Ситуацию разъяснила школьный психолог — она была уверена, что ученица не врет.

На время девочку освободили от занятий этого преподавателя. А после появилось видео. Также есть информация, что учитель с 32-летним стажем ушел по собственному желанию в тот же день. Все обстоятельства выясняет полиция.