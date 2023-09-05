Общество 05 сентября 2023, 19:48 Учителя массово уволились из школы № 338 в Петербурге «Фонтанка»: из школы № 338 в Петербурге уволились сразу 17 учителей unsplash.com

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В Санкт-Петербурге из школы № 338 уволились сразу 17 учителей. Учебное заведение находится в Невском районе Северной столицы, сообщила «Фонтанка».

Образовательное учреждение титуловано как «лучшая школа Невского района». В 2022 году в школе сменилась администрация. Родители детей пожаловались, что с приходом нового директора в учебном заведении не осталось квалифицированных педагогов начальных классов.

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«В школе творится беспредел, в начальной школе не осталось квалифицированных учителей, учителя уходят, а точнее — их выживает новый директор», — привело издание слова одного из родителей.

В местной администрации заявили, что всего из школы уволились 17 преподавателей. Там добавили, что учителя ушли якобы по личным или профессиональным причинам, среди которых смена деятельности, переезд и трудоустройство.

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