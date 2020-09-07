Учителя из Рязанской области уволили за разврат на уроке
Пресс-секретарь рязанская прокуратуры Юлия Ромашкина уточнила, что педагога уволили 6 сентября. В школу приезжала комиссия регионального министерства образования. Именно и освободила мужчину от должности. Об этом написала «Российская газета».
Прокуратура тоже проводит проверку. В ходе нее правоохранители дадут правовую оценку произошедшему, рассказала представитель управления СК РФ по региону Анжелика Евдокимова.
Ранее стало известно, как девочка из седьмого класса в школе Кораблинского района Рязанской области сняла на телефон, как педагог самоудовлетворялся во время урока. Она показала запись маме и отметила, что это происходило не впервые. Родители девочки обратились в полицию. При этом других очевидцев произошедшего нет.
У уволенного учителя есть жена и дети. Он во всем сознался. По неподтвержденным данным, его арестовали. С семиклассницей работали психологи.