Учителя из Рязанской области уволили за разврат на уроке

Мужчина, который занимался самоудовлетворением на уроке у семиклассников в Рязанской области, уволен. Об этом заявили в региональной прокуратуре.

Пресс-секретарь рязанская прокуратуры Юлия Ромашкина уточнила, что педагога уволили 6 сентября. В школу приезжала комиссия регионального министерства образования. Именно и освободила мужчину от должности. Об этом написала «Российская газета».

Прокуратура тоже проводит проверку. В ходе нее правоохранители дадут правовую оценку произошедшему, рассказала представитель управления СК РФ по региону Анжелика Евдокимова.

Ранее стало известно, как девочка из седьмого класса в школе Кораблинского района Рязанской области сняла на телефон, как педагог самоудовлетворялся во время урока. Она показала запись маме и отметила, что это происходило не впервые. Родители девочки обратились в полицию. При этом других очевидцев произошедшего нет.

У уволенного учителя есть жена и дети. Он во всем сознался. По неподтвержденным данным, его арестовали. С семиклассницей работали психологи.