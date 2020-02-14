    14 февраля 2020, 19:23

    Учителя из Петербурга уволили за стихи Есенина. Слишком эмоционально читал

    Юлия Булыгина

    Комитет по образованию Петербурга проверит увольнение учителя, прочитавшего наизусть «Исповедь хулигана». Ученики сняли на видео, как педагог декламируют стихи, но не на память, а чтобы показать директору.
    Учителя из Петербурга уволили за стихи Есенина. Слишком эмоционально читал

    Учитель школы в Курортном районе Санкт-Петербурга Алексей Никитин рассказал наизусть знаменитую «Исповедь хулигана» Сергея Есенина. И пока большая часть его учеников пребывала в восторге, самые находчивые снимали происходящее на телефон, ведь рязанский поэт известен своими противоречивыми высказываниями.

    Получилось, что противоречивость вышла боком не только одному из главных хулиганов Советов, но и Никитину. Директору не понравилось то, как учитель читал стихотворение: «страшно кривлялся» и показывал то самое место, которое фигурирует в тексте, сообщил Пятый канал.

    «Комитет [по образованию Санкт-Петербурга] проверит информацию СМИ об увольнении преподавателя Алексея Никитина из школы», — сообщили РИА «Новости» в ведомстве.

    В школе стихи и увольнение педагога пока не прокомментировали. Никитин, кстати, ведет во все не литературу, а историю и обществознание.

    «Исповедь хулигана» входит в сборник стихов Есенина 1920–1924 годов. Поэта критиковали и тогда за лексику, на что он говорил, что чувствует себя «хозяином в русской поэзии».