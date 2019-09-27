Учителя из лицея ВШЭ уволили за педофилию. Но доказать ее не смогли

Администрация Высшей школы экономики (ВШЭ) уволила педагога, которого бывшие воспитанницы обвинили в растлении детей. Специальная комиссия так и не нашла подтверждения обвинениям в педофилии, но с Александром Кузнецовым лицей ВШЭ все-таки расстался.

Скандал разгорелся, когда одна из бывших учениц лицея, Ольга Старкова опубликовала в Facebook материал-предостережение. В заметке она попросила подруг и друзей, у которых растут дочери, обходить лицей ВШЭ стороной. Назвала и причину: есть, мол, в лицее преподаватель, который крутит недетские романы с 15-летними девочками.

Педофилы нашли себе жертв по всей России. Как спасти детей? Подробнее

«В девятом классе со мной стрясся роман с учителем из нашей школы, Александром Кузнецовым. Неплатонического свойства роман, надо заметить. И не самый легкий с точки зрения отношений: унижений, угроз и шантажа со стороны этого человека было более чем. Любовь, говорят, великое исключение. Только через год он растлил следующую девочку 15-ти лет. А потом еще и еще», — написала девушка.

Публикация в итоге дошла до администрации «Вышки». Была создана специальная комиссия, которой предстояло проверить факты и дать однозначный ответ: виновен ли их коллега в растлении девочек или его все-таки оговорили обиженные девушки, которые, наверное, рассчитывали на другое развитие этих отношений.

Управление образования: тренер из Магнитогорска плохо работала, поэтому выложила голые фото Подробнее

«С 16 августа комиссия НИУ ВШЭ проводила служебную проверку в отношении преподавателя Лицея НИУ ВШЭ Кузнецова Александра Александровича, поводом для которой послужила информация о неподобающем поведении преподавателя в прошлом, размещенной в интернете», — рассказали в ВШЭ. Слова представителя вуза привело РИА «Новости».

В пресс-службе ВШЭ отметили, что фактов, подтверждающих обвинения педагога в растлении детей, подтверждения не нашли, хотя комиссия опросила коллег Кузнецова, его нынешних и прошлых учениц и учеников. Все, что удалось узнать — Кузнецов часто позволял себе нарушать дистанцию, которая должна быть между педагогом и его коллегами и учениками. Иными словами, был слишком дружелюбным для педагога. Это посчитали несовместимым с этикой и моралью преподавателя ВШЭ, и Кузнецова уволили.