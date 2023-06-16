Общество 16 июня 2023, 01:23 Учителя через три года будут получать на 25-30% больше Кабмин спрогнозировал рост зарплат педработников на 25-30% к 2026 году РИА «Новости»

Читать 360tv в

Средняя зарплата российских сотрудников системы образования должна подняться примерно на 25-30% к 2026 году. Это следует из доклада правительства Федеральному собранию РФ о реализации госполитики в образовательной сфере, передал ТАСС.

В таблице указано, что по итогам 2022 года, в среднем учитель в Москве получал 49,7 тысячи рублей ежемесячно. Уже в 2026 году средний заработок педагога в России должен составить 67 тысяч рублей в месяц.

Реклама

Такие же изменения ожидают и работников дошкольных учреждений. Через три года их зарплата должна вырасти более чем на 30%. Если в 2022 году педагогические работники получали 43,1 тысячи рублей, то в 2026-м сумма выйдет на уровень 58,1 тысячи в месяц.

Средняя заработная плата профессорско-преподавательского состава в колледжах и вузах должна подняться на 25% от нынешнего показателя. В таблице доклада правительства указано, что педагоги вузов получают 111,4 тысячи рублей, а в 2026 году их доход будет 138,3 тысячи. Преподавателям колледжей сейчас платят 49,3 тысячи в месяц, а через три года заработок увеличится до 66,5 тысячи рублей ежемесячно.

Ранее в Госдуме РФ предложили повысить зарплату всем учителям до двух с половиной МРОТ. При этом нововведение должно действовать вне зависимости от региона.