Учителей, отказавшихся от прививки, призвали увольняться

Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, директор школы Евгений Ямбург заявил о необходимости вакцинации всех работников учебных заведений. Он отметил, что учителя, которые не готовы делать прививку, должны уволиться. Об этом написала «Общественная служба новостей».

По словам Ямбурга, преподавателям «надо взять мозги в руки» и прекратить слушать неквалифицированных людей. Все, кто работает в школах, от директора до технических сотрудников, должны пройти вакцинацию. Если сотрудники учебных заведений этого делать не хотят, им следует уволиться.

Также директор школы призвал перестать обсуждать разделение школьников по принципу вакцинации. Он подчеркнул, что детей школьного возраста от коронавируса не прививают. А на фейковые новости на эту тему Ямбург предложил не реагировать.