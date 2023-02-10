Общество 10 февраля 2023, 20:57 Учитель в Тольятти заставил школьников есть бумагу на уроке Учитель во время урока заставил детей есть бумагу в школе в Тольятти Публичное достояние

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В Тольятти учитель на уроке заставил учеников есть бумагу. Школьники засняли происходящее на камеру, а видео попало в Сеть. Кадры опубликовал паблик «Черное Белое ТОЛЬЯТТИ» в социальной сети «ВКонтакте».

Учитель подошел к парте, за которой сидели два подростка. Он приказал одному из них открыть рот и попытался засунуть бумагу. Второму тоже досталось. После этого преподаватель подошел к соседней парте и повторил действие.

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«Двоечники», — сказал он и вернулся к доске.

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Автор публикации сообщил, что это произошло в школе № 62 в Тольятти. Он попросил городскую администрацию обратить внимание на случившееся.

«Отношения учителей к ученикам ужасное. Например, на данном видео отчетливо видно, как учитель насильно заставил учеников есть бумагу», — отметил автор.

Он задался вопросом, считается ли такое поведение учителя нормой. В комментариях к посту представитель Муниципального центра управления Тольятти сообщил, что региональный департамент образования проверит случившееся.

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