Вопрос доверия. Как понять, что к ребенку пристает учитель в школе

На прошлой неделе Петербург сотрясла новость о домогательствах учителя ОБЖ к школьницам. Чтобы подобного не случилось с вашим ребенком, психологи советуют обращать внимание на его поведение. Особенно важно добиться его доверия.

Появление каких-либо проблем всегда выдает повышенная раздражительность ребенка, пояснил «360» психолог Павел Жавнеров.

«Он становится более вспыльчивым, замкнутым, молчаливым. Соответственно, он дистанцируется от родителей, держит все в себе, скрывает. Могут быть ночные кошмары, ребенок, допустим, просыпается среди ночи или говорит во сне. То есть какие-то такие поведенческие моменты», — рассказал специалист.

Он добавил, что у ребенка может также появиться категоричность в определенных действиях. В качестве примера психолог привел ситуацию, когда школьник до истерики и слез отказывается идти на занятия. При этом ребенок должен доверять родителям, чтобы рассказать, что именно с ним произошло. У ребенка должно быть понимание, что за его признание его не станут наказывать, а помогут.

«Здесь часто дети приходят из школы и рассказывают какую-нибудь ерунду: как он сидел на задней парте или про объяснения учителя. Если родитель слушает и говорит: „Да? а как там у тебя, а что там у тебя“. Таким образом ребенок привыкает к тому, что он рассказывает, что происходит в школе», — отметил Жавнеров.

Когда у ребенка в школе что-то произойдет, то он без задней мысли сообщит об этом своим родителям. При этом сам школьник может и не понимать, что случилось что-то плохое. Те же школьницы могут думать, что у них отношения со взрослым мужчиной, а на самом деле речь идет о растлении.

Бывают и ситуации, когда дети специально врут родителям, чтобы отомстить учителю. В этом случае нужно научиться распознавать эту ложь. Сигналом может быть отведенный взгляд или другие признаки. Еще можно сказать ребенку о переводе в другую школу. Если его рассказ был правдой, то он с радостью согласится, а если нет, то будет возражать или признается.