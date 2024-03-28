Общество 28 марта 2024, 18:41 Учитель Трунова: родитель не должен выполнять дома функцию педагога

Читать 360tv в

Учитель начальных классов Ирина Трунова рассказала родителям, как выполнять уроки с детьми. Одним из главных секретов успеха является самостоятельность, напомнила эксперт в беседе с «ТСН24».

По ее словам, взрослые не должны принимать на себя функцию педагога. Усиленная помощь может стать причиной серьезных проблем.

Реклама

Если, например, мать возьмет на себя обязанности в данной сфере, ребенок потеряет способность самоуправления, пояснила специалист. В таком случае школьник лишается возможности получить знания, умения и навыки.