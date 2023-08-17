Общество 17 августа 2023, 11:30 Учитель Снегуров: отдых школьников в начале сентября не должен повлиять на успеваемость

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Если родители берут с собой детей в отпуск, который выпадает на начало сентября, то в таком случае не должно возникнуть проблем с успеваемостью в школе. Об этом сообщил заслуженный учитель России Александр Снегуров в беседе с RT.

По словам эксперта, проблем при отдыхе школьников в бархатный сезон возникнуть не должно при условии, если отпуск будет длиться не более двух недель. Во всех школах до 15 сентября дети повторяют уже изученный материал.

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Снегуров отметил, что школой должно поощряться общение с родителями, бабушками и дедушками во время отпуска.