В петербургской гимназии № 42, где учителя ОБЖ заподозрили в приставаниях к школьнице, уже были похожие случаи, но только с физруком. Родители учеников полагают, что руководство многое скрывает и все неудобные ситуации быстро заминает. Об этом они сами рассказали «360».

«Когда я узнала про учителя ОБЖ, у меня руки тряслись, я хотела вернуться и забрать дочь из этой школы. Случайно узнала в чате. Родители все в шоке. Даже сейчас у меня эмоции. Я в первый раз с таким столкнулась, никогда не слышала о домогательствах в школах. Что в этой гимназии четко соблюдается, так это то, что родители не могут войти в здание ни при каких обстоятельствах», — рассказала Елена Еимаковская.

Другая родительница вспомнила, что год назад было что-то похожее с молодым физруком.

«Была похожая история с физруком. В прошлом году у меня дочка училась у этого физрука и все девочки в восторге были — симпатичный парень. На собрании родителей попросили провести беседу на тему общения со взрослыми людьми, что непристойно маленьким девочкам обниматься со взрослыми», — сообщила Любовь Окатова.

Женщина тогда еще удивилась, почему бы этот вопрос не проработать с самим учителем. Ученики рассказывали о неоднозначных сигналах и двусмысленном поведении физрука по отношению к девочкам, а лучшие ученицы получали в подсобке по конфетке. Но на это педагогический состав не реагировал. Но физрук потом сам ушел.

Она поделилась, что в этот раз после шума с видео представитель родительского комитета попросила родителей удалить ссылки на видео из чатов и соцсетей. Потому что ситуация сложная, и «панику разводить» не надо.

Многие родители, по их словам, верят, что дети могут сочинить такое. По слухам, маме этой девочки угрожали из школьного руководства. Что конкретно говорили — не знают. Но известно, что семья, скорее всего, неблагополучная. И на них есть рычаги давления.

«Выпускник 2016 года рассказывал, что этот учитель ОБЖ раньше частенько находился в состоянии алкогольного опьянения в школе. Что над ним посмеивались», — вспомнила Окатова.

Пока обе мамы не уверены, стоит ли им оставлять детей в этой школе. И учителя часто меняются, и ситуации разные происходит. Их дети пока в начальной школе, но причин для перевода собралось уже достаточно.

В Сети появилось видео, где учитель ОБЖ обнимает и притягивает к себе несовершеннолетнюю, пытаясь ее поцеловать. Сама девочка пыталась увернуться. Оказалось, что еще до огласки в СМИ она пыталась донести до классного руководителя, директора и матери, что педагог проявляет к ней повышенный интерес. Следственный комитет организовал проверку.