  • Учитель обложил матом старшеклассника в Ростовской области из-за политических взглядов

    13 декабря 2019, 18:56

    Андрей Иванов

    После открытого урока в школе города Шахты (Ростовская область) учитель обозвал одиннадцатиклассника «клиническим идиотом» и обложил его матом. Парень разошелся в политических взглядах с депутатом партии «Единая Россия», который пришел в класс. Об этой истории написал портал «Блокнот», после того как в Сеть попала аудиозапись ругани.

    Диктофонную запись во время разборок учителя с учеником сделала девочка, которая учится в этом классе.

    Открытый урок был посвящен свободе политических взглядов. Депутат Екатерина Стенякина выступила перед старшеклассниками, а потом предложила ребятам поделиться своими политическими взглядами. Один из учеников сказал, что разделяет коммунистическую идеологию и собирается вступить в ряды КПРФ. Он также добавил, что находится со Стенякиной по разные стороны баррикад.

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    Депутат похвалила подростка за смелость и ушла. Классный руководитель будущего юного коммуниста это дело так не оставил.

    Он заявился на следующий урок и при всех накричал на старшеклассника матом. Один из учеников сообщил сайту, что агрессивный учитель отказался проводить уроки, если в классе будет находиться ненавистный ему ученик.

    Аудиозапись дошла до директора школы Татьяны Самарской. Он рассказала «Блокноту», что после этой истории в учебном заведении проводят служебную проверку.