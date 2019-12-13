Учитель обложил матом старшеклассника в Ростовской области из-за политических взглядов

Диктофонную запись во время разборок учителя с учеником сделала девочка, которая учится в этом классе.

Открытый урок был посвящен свободе политических взглядов. Депутат Екатерина Стенякина выступила перед старшеклассниками, а потом предложила ребятам поделиться своими политическими взглядами. Один из учеников сказал, что разделяет коммунистическую идеологию и собирается вступить в ряды КПРФ. Он также добавил, что находится со Стенякиной по разные стороны баррикад.

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Депутат похвалила подростка за смелость и ушла. Классный руководитель будущего юного коммуниста это дело так не оставил.

Он заявился на следующий урок и при всех накричал на старшеклассника матом. Один из учеников сообщил сайту, что агрессивный учитель отказался проводить уроки, если в классе будет находиться ненавистный ему ученик.

Аудиозапись дошла до директора школы Татьяны Самарской. Он рассказала «Блокноту», что после этой истории в учебном заведении проводят служебную проверку.